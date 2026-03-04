Euronews’ün haberine göre araştırmacılar James Webb veriyle şimdiye kadar bulunmuş en uzak denizanası galaksisini tespit etti.

‘Astrophysical Journal’ adlı dergide yayınlanan çalışmayı Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nden araştırmacılar yayınladı. Ekip derin uzay gözlemlerinin analizi sırasında bu sıra dışı galaksiyi fark etmiş.

Denizanası galaksisi tanımı arkalarındaki uzun gaz akıntılarının denizanasının dokunaçlarını andırmasından alıyor.

Bu tip galaksiler sıcak gazla dolu kalabalık galaksi kümeleri içinde yüksek hızla hareket ediyorlar. Hareket sırasında arkasında uzun gaz şeritler bırakıyor.

Bu süreç astronomide ‘ram-pressure stripping (basınçla gaz sıyırma)’ olarak tanımlanıyor. Bu keşifle de ram basıncı kanıtlarının düşünülenden çok daha eskiye gittiği belirlendi.

Fotoğraf: AA / Temsili

Zira birçok araştırmacı 8,5 milyar yıl önceki galaksi kümelerinin gelişme aşamasında olduğunu ve henüz bu kadar güçlü etkilere sahip olmadığını düşünüyordu. Bulunan galaksi varsayımın yeniden değerlendirilmesine neden olacak gibi görünüyor.

Euronews’ün aktardığına göre Waterloo Astrofizik Merkezi’nden Dr. Ian Roberts araştırmalarıyla ilgili şöyle diyor:

“Gökyüzünün bu iyi incelenmiş bölgesindeki büyük veri setlerini analiz ederek daha önce çalışılmamış denizanası galaksileri arıyorduk.

James Webb verilerini incelerken kısa süre içinde uzak ve daha önce belgelenmemiş bir denizanası galaksisine rastladık.”