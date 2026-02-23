Kıbrıs Türk Kızılay, bu yıl da Ramazan aynda Türk Kızılay iş birliğinde kapsamlı bir iftar programı ve insani yardım seferberliği başlattı.

Kıbrıs Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca Türk Kızılay iş birliğiyle Lefkoşa’da her gün iftar yemeği ikram edecek; gıda kolileri ve insani yardım destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.



Ramazan ayı boyunca sürecek organizasyon kapsamında, Türk Kızılay’a ait Mobil Mutfak Tırı’nda hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanacak sıcak iftar yemekleri, Lefkoşa Terminal Merkezi’nde her gün vatandaşlara ikram edilecek.



- Ramazan Boyunca İnsani Yardım Desteği



Ramazan ayı süresince gıda ve temel ihtiyaç desteğine yönelik yardımlar da eş zamanlı olarak devam edecek. Türk Kızılay tarafından bağışlanan gıda kolileri ile kıyafet, ayakkabı ve çeşitli tekstil ürünlerinden oluşan insani yardım malzemeleri; Kıbrıs Türk Kızılay koordinasyonunda, şubeler ve paydaş sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.



- Ramazan Sofrasına Bağışlarınızla Destek Olabilirsiniz

“Kızılay Ramazan Sofrası”na ayni ve maddi bağışlarıyla katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin Kızılay Genel Merkezi’ne +90 (392) 227 24 25 numaralı telefondan ulaşabileceği de belirtildi.



Ayrıca, Fitre, Zekat veya Gıda Kolisi bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarıın, KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden 4142’ye kısa mesaj göndererek bağışta bulunabileceği hatırlatıldı.