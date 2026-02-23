Fiber Optik Protokolünün genel kurul gündeminde olduğu bugün Cumhuriyet Meclisi önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis, Meclis girişine demir barikat kurdu.

Greve çıkan sendika yetkilileri ve üyeleri Mecliste kurulan barikat önünde toplandı.

Muhalefet milletvekilleri de eylemcilerin yanına gelerek, destek belirtti. Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de Meclis önünde.

Mecliste greve çıkan KTAMS, Kamu-İş, KAMUSEN ve HAKSEN'in yanı sıra KTÖS de iki okulda grev koyarak, Tel-Sen'e destek verdi.

KTOEÖS de bugün 14.00-15.30 saatleri arasında tüm okullarda greve çıkacak.