Halkın Partisi (HP), 10’uncu kuruluş yıldönümünü halka açık bir resepsiyonla kutlayacak.

Halkın Partisi Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak 2016 tarihinde yapılan başvuruyla resmen kurulan parti için, salı günü saat 19.00’da Lefkoşa Merit Otel’de resepsiyon düzenlenecek.

Resepsiyonda, HP Genel Sekreteri Turgut Alas ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın konuşmalarının yanı sıra, partinin 10’uncu yılına özel hazırlanan kısa bir video da gösterilecek.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek resepsiyona tüm halkın davetli olduğunu belirterek, “On yıl önce bir avuç yurtsever insanın başlattığı bu onurlu mücadele kararlılıkla devam ediyor ve edecek. Kişisel menfaatler için siyaset yerine toplumsal fayda için siyasal mücadele Halkın Partisi için esastır ve bundan sonra da öyle olacak.” dedi.

Özersay, ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunların “Şahsi menfaatleri önceleyen, liyakatsiz ve çürümüş siyaset anlayışından kaynaklandığını” savunarak, “Bu ülkenin kurtuluşu temiz siyaset ve temiz toplum anlayışından geçer” ifadelerini kullandı.