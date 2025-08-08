Güney Kıbrıs’ta yabancı uyrukluların taşınmaz mal alımlarının kısıtlanmasını ve gerekli kontrollerin yapılmasını sağlayacak yeni bir yasa tasarısının gündemde olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıs Toprağının Yabancılara ve Türklere Satışına Engel – Türkler Bile Arazi Satın Alabilir” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum İçişleri Bakanlığı’nın, yabancılara taşınmaz mal satışında gerekli kontrollerin yapılmasını sağlayacak yeni bir yasa tasarısı hazırladığını yazdı.

Gazete, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, Milletvekili Nikos Yeorgiu’nun kendisine yönettiği soruya 29 Temmuz tarihinde yazılı yanıt verdiğini ve yasanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini kabul ettiğini aktardı.

Yoannu, Rum Hukuk Dairesi’yle konuya ilişkin temasların gerçekleştirildiğini ve sürecin, mevcut yasadaki boşlukların tespit edilmesi aşamasında olduğunu vurguladı.

Gazete, İçişleri Bakanlığı yetkilisinin de gazeteye, yasaya ilişkin çalışmaların başladığı bilgisini aktardığını belirtti.

Yabancı uyruklu kişilerin taşınmaz mal edinme ve arazi satın alma işlemlerine ilişkin mevcut yasada kısıtlamaların olduğunu belirten gazete, ancak yasadaki bazı boşluklardan faydalanan yabancıların, Güney Kıbrıs’ta kurdukları şirketler üzerinden, mevcut yasadaki kısıtlamalara takılmadan taşınmaz alabildiklerini ifade etti.

- Rum Şirketler Mukayyitliği önlemler üzerinde çalışıyor

Gazete; “Türkler Bile Arazi Elde Edebilir” başlığı altında devam ettiği haberinde, Rum Şirketler Mukayyidi İrini Milona Hristostomu’yla gerçekleştirilen ve 4 Mayıs tarihinde yayımlanan röportaja yeninden yer verdi.

Hristostomu röportajında özetle, Türkiye vatandaşlarının Güney Kıbrıs’ta şirket kurarak arazi elde etmelerinin ihtimal dahilinde olduğunu, bu tür başvurularda sıkı denetimler uyguladıklarını ancak konuya ilişkin daha fazla bilgi aktaramayacağını belirtmişti.