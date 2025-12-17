Güney Kıbrıs’ta “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşıyla evli olan yabancı uyruklu bir şahsın vatandaşlık verilmemesi konusunu mahkemeye taşıdığı, Rum Anayasa Mahkemesi’nin ise “evlilik yoluyla otomatik vatandaş olunamayacağı” kararını verdiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Hukuk Dairesi’nin, yabancı uyruklu bir kişinin evlilik yoluyla vatandaşlık konusunda açtığı ve nihayetinde temyiz yoluyla Rum Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilen davası konusunda yaptığı açıklamaya yer verdiler.

Rum Anayasa Mahkemesi’nin, 10 Aralık tarihinde açıkladığı kararla, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıyla evli bir yabancı uyruklunun, Rum Yüksek Mahkemesi’nde, vatandaş yapılmaması sebebiyle açtığı davayı reddetmesini onayladığı belirtildi.

Konuya ilişkin Rum Hukuk Dairesi’nin ise dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta evlilik yoluyla otomatik vatandaşlık alma durumunun olmadığı, yabancıların vatandaş olmalarına ilişkin nihai kararın Rum İçişleri Bakanlığı’nca verildiği belirtilirken, söz konusu yabancının aile içi şiddet geçmişi olduğu da ifade edildi.