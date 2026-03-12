Açıklamaya göre ebeveynler, özellik için çocuğun hesabıyla, kendisininkini bağlaması gerekiyor. Bu adımdan sonra ebeveyn, vasi sayılıp kimlerin hesapla iletişim kurup gruplara alabileceğine karar verebilecek. Ayrıca hesabın gizlilik ayarlarını yönetebilecek.

Ebeveyn kontrolleri ve ayarları, PIN koduyla kilitleniyor. Bu sayede çocuk buraya erişip ayarları değiştiremeyecek. Ebeveyn 18 yaş ve üzerinde olmalı.

Özellik, güncellenen son sürümde kullanılabiliyor.

WhatsApp ebeveyn denetimli hesap nasıl açılır?

Peki ebeveyn denetimli hesap nasıl açılacak?

WhatsApp şöyle sıraladı:

Çocuğunuzun cihazına Play Store veya App Store’dan WhatsApp Messenger uygulamasını indirin.

Dilinizi seçin ve ‘Kabul et ve devam et’ seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. ‘Daha fazla seçenek’ e girip ‘Ebeveyn tarafından yönetilen hesap oluştur’ u seçin.

e girip u seçin. Çocuğunuzun telefon numarasını kaydedin ve doğrulayın.

Çocuğunuzun doğum tarihini girin ve yaşını onaylayın.

Ebeveynin hesabına bağlanmak için Devam’a dokunun .

Ebeveyn hesaba nasıl bağlanacak?

Peki ebeveyn, telefonunda çocuğunun hesabına nasıl bağlanacak?

Bunun adımlarıysa şöyle sıralandı:

Çocuğunuzun cihazındaki QR kodunu telefonunuzun kamerasıyla tarayın ve WhatsApp’a yönlendirilmek için bağlantıya dokunun. Eğer halihazırda bir WhatsApp hesabınız yoksa açmanız gerekecek.

‘Kabul et ve devam et’ seçeneğine tıklayın

seçeneğine tıklayın Yetişkin olduğunuzu doğrulayın.

Altı haneli bir ebeveyn PIN kodu oluşturun. Bu kod, çocuğunuzun gizlilik ayarlarına erişmek ve değişiklik yapmak için gerekli ve çocukla paylaşılmamalıdır.

Ebeveyn PIN kodunuzu onaylayıp ileriye tıklayın

‘Tamam’a tıklayın.

Son adım

Ardından çocuğun cihazında hesap kurulumu tamamlanmalı. Adımlar şöyle:

Ebeveyn PIN kodunuzu girin.