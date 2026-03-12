Varşova Belediye Meclisi oy çokluğuyla daha önce sadece iki ilçede (Srodmiescie ve Praga Polnoc) denenen pilot uygulamayı, şehir genelinde geçerli olacak şekilde genişletti.

Karara göre şehirdeki 18 ilçenin tamamında mağaza ve benzin istasyonlarında 22:00-06.00 arasında alkol satışı yasaklanacak.

Meclis ayrıca alkol satış ruhsatlarının toplam sayısını azaltma kararı aldı. Yani içki satışı içi verilen lisanslar azaltılacak.

Yasak, bölge valisi itiraz etmezse 1 Haziran’da yürürlüğe girecek.

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski kararı şöyle savundu: “Pilot program olumlu sonuçlar verdi. Bu nedenle uygulamayı genişletme kararı aldık. Karar gürültü sorununa, kamu düzeninin bozulmasına ve uykusuz gecelere son verecek.”

Polonya’da son yıllarda gece içki satışları yaygınlaşıyor.

2018’den bu yana yaklaşık 180 belediye benzer kısıtlamalar getirdi.

Kararlar çoğunlukla gece geç saatlerdeki gürültü ve kamu düzeni şikayetleri üzerine alındı.