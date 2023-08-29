Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) üyesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar, 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne yönelik ortak basın toplantısı düzenledi.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde saat 19.30’da Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi önünde ortak kültürel etkinlik ve basın açıklaması yapılacak.

Ortak etkinlikle ilgili basın toplantısı bu sabah 10.30’da Dayanışma Evi’nde yapıldı.

DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam, yaptığı konuşmada, 1939 Nazi Almanya’sının tüm insanlığa karşı başlattığı saldırılara kurban gidenlerin anısı, aynı zamanda emperyalist saldırganlığın sonuçlarının hatırlatılması adına sendikaların 1 Eylül’ü “Barış İçin Küresel Eylem Günü” olarak ilan ettiklerini hatırlattı.

Aşam, bu yılki 1 Eylül’ün ayrı bir öneminin Kıbrıs sorununda ve barış görüşmelerinde yaşanan durağanlığın Kıbrıs halklarına verdiği zararlardan geldiğini, Adada istikrarlı bir çözüme ulaşılmadığı sürece emekçilerin sağlıklı bir ekonomiye ve stabil bir yaşama sahip olamayacaklarını ifade etti.

Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de son günlerde gündeme ilişkin konulara değinerek, din ve vicdan, inanç ve ibadet özgürlüklerine karşı yapılan saldırıları desteklememekle birlikte bunlara cevabın 1 Eylül’de verileceğini aktardı.

Dünya Sendikalar Federasyonu çatısı altında emek ve barış mücadelesini sürdürdüklerini, dayanışmayı örgütlediklerini anlatan Maviş, şiddet kültürünün 63-74 yılları arası birçok acıya sebep olduğunu hatırlatarak, şiddet kültüründen ve söyleminden uzaklaşılarak, masada bir araya gelerek sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Pile’de yaşananlara da bakılarak, Kıbrıs’taki liderlere seslenen Maviş, iki lidere sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

Ortak açıklama

Sendikalar ve STÖ’lerin ortak açıklamasını Kıbrıs Türk tarafı adına KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Rum kesimi adına PEO Genel Sekreteri Soturulla Haralambus okudu.

Ortak açıklamada, dünyanın enerji kaynaklarını ve pazarlarını kontrol etmeye yönelik rekabetlerin, müdahalelerin ve silahlı çatışmaların keskinleşmesiyle karşı karşıya bulunduğu ifade edildi.

Emekçilerin, neoliberal politikalarla, yoksullaşmayla, pahalılık ve enflasyonla karşı karşıya oldukları bir dönemde hükümetlerin kaynakları sağlığa, eğitime ve sosyal yardıma yönlendirmesi gerekirken, askeri harcamaları artırdığının görüldüğü belirtilen açıklamada, askeri harcamaların ve silahlanmanın artmasının gerilimleri tırmandırdığına ve dünya barışını tehlikeye attığına dikkat çekildi.

Açıklamada, NATO, "halkların egemenliğine ve haklarına saygı göstermeyen, emperyalist savaşlarla bağlantılı saldırgan bir örgüt” olarak nitelendi ve NATO’nun tüm askeri ittifaklarının dağıtılması gerektiği savunuldu.

"NATO ile müttefiklerinin emperyalist planlarının sonuçlarını 50 yıldır yaşayan Kıbrıslı emekçilerin, savaşlarla sınanan tüm halklara destek verdiğinin" belirtildiği açıklamada, Ukrayna’daki savaşa derhal son verilmesi ve uluslararası hukuka dayalı bir çözüm bulunması talebi vurgulandı.

Açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için "Kıbrıs emekçilerinin" ortak mücadelesinin tüm dünya halklarının dünya barışı için verdiği geniş mücadelenin bir parçası olduğu da ifade edildi.

Kıbrıs’taki liderlerin çözüme bağlılıklarını elle tutulur şekilde yeniden teyit etmesinin gerekli olduğu kaydedilen açıklamada, sorunun çözümü için görüşmelerin, Crans Montana’da kalınan yerden ve varılan yakınlaşmalar kabul edilerek yeniden başlatılması gerektiği savunuldu.

Açıklamada “Silahlanmaya ve emperyalist müdahalelere karşı çıkıp, sağlık, eğitim ve sosyal güvenliğe daha fazla harcama yapılması için, barış ve yeniden birleşme hedefiyle ortak mücadeleye devam edeceğimize dair güçlü bir mesaj vermek için tüm emekçileri 1 Eylül onuruna yapılacak etkinlikte bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz” denildi.

Ortak açıklamaya imza koyan örgütler KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, DEV-İŞ, KOOP-SEN, DAÜ-SEN, BES, PEO ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, olarak açıklandı.