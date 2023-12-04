Güney Kıbrıs’ta yeni kurulan “Volt Cyprus” isimli siyasi partinin kuruluş kongresinin dün gerçekleştirdiği haber verildi.

Dünkü kongrede “Volt Cyprus” partisinin tüzüğünün üyeler tarafından kabul edildiğini, bunun akabinde ise partinin ilk geçici siyasi konseyinin onaylandığını yazan Haravgi gazetesi, toplantının ardından 25 kişilik siyasi konseyin toplandığını ve bunun da 9 üyeye sahip yürütme organının bileşimine karar verdiğini kaydetti.

Haberde Hulusi Kilim isimli Kıbrıslı Türk’ün, genel sekreter olarak 9 üyeli yürütme organında yer aldığı da belirtildi.