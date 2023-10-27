Vicdani Ret İçin Avrupa Bürosu yıllık toplantısı, yarın Lefkoşa’da yapılacak.
Vicdani Ret İçin Avrupa Bürosu (European Bureau for Conscientious Objection – EBCO) yıllık toplantısı, Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan, İsviçre, Almanya ve İngiltere’den temsilcilerin katılımlıyla Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi ev sahipliğinde Lefkoşa’da ve eşzamanlı online gerçekleştirilecek.
Barış ve çatışmaların çözümü konusunda sürdürülen çalışmaların da değerlendirileceği, yeni sekretarya üyelerinin belirleneceği toplantı saat 10.00’da başlayacak.