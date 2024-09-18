Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Sarıyer şehrinde Ercan sarı isimli şahsın iş yerine silahlı saldırı düzenleyen Veysi Çelik geçtiğimiz 3 gün içinde memleketi olan Diyarbakır'da Enes Baturay isimli şahsı silah ile ağır yaralamıştı.

İsmi bilinmeyen bir otogaleriyide kurşun yağmuruna tutan Çelik tekrar tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı uygulanmaksızın yurtdışı yasağı bile konmadan serbest bırakıldı.

Veysi Çelik geçtiğimiz yıllarda Diyarbakır'da Özel Batı Hastanesi'nin kurşunlanma olayın da azmettiricisi olarak biliniyor.

Çelik yine aynı zamanda KKTC bir dönem ceza evinde beraber yattığı Kaan Taşkent Ünsal’a da silahlı saldırı düzenlemiş Ünsal’ın ağır yararlanmasına neden olan Veysi Çelik aylar sonra Kaan Taşkent Ünsal’ı silah ile ağır yaralamak tan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı ….

Veysi Çelik aynı zamanda KKTC nin Girne şehrinde faaliyet gösteren Retro isimli bara düzenlenen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin Ağır yaralandığı ve Gazimağusa Mahkemesi Başkanı Kidemli Başsavcı Mustafa ildeniz ait ofisin kurşunlanması ve KKTC'li iş adamı Murat Uğur Palabıyık'a ait evin ve aracın 1 hafta içinde 2 defa kurşunlanması olaylarının da azmettiricisi olarak biliniyor

Veysi Çelik in 2014 yılında KKTC ye bağlı Pile şehrin de kumarhane işletmecisi Mustafa Margili isimli şahsa silahlı saldırı düzenlemiş; bu saldırıda Margili sol ayak diz kapağına aldığı 3 mermi ile ağır yaralanmıştı.

Yine aynı tarihte aynı bölgede başka bir kumarhane işletmecisi Hüseyin Pergamalı'ya ait kumarhaneye giden Çelik, Pergamalı'ya düzenlediği saldırıda Pergamal'yı boynundan ağır yaralayıp sırra kadem basmıştı.

Veysi Çelik ancak 2016 yılının son ayların da kendisi kendi isteğiyle beyarmudu sınır kapısına gelerek KKTC polislerine teslim olmuştu ancak Mustafa Margili Hüseyin Pergamalı'nın "bizlere ateş eden Veysi Çelik değildi" yönünde vermiş oldukları beyanattan dolayı yargılandığı Gazimağusa Mahkemesince 14 günlük kısa bir süre zarfında tahliyesine karar verilmişti.