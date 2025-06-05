Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, kurban kesimi ve et tüketiminde bazı unsurlara dikkat edilmezse halk sağlığının tehlikeye atılabileceği konusunda uyararak, kuralları hatırlattı.

Birliğin yazılı açıklamasında, ilgili mevzuat uyarınca hayvan kesimlerinde veteriner hekimlerin görev alması gerektiği hatırlatılarak, kurbanlık seçiminde ve kesiminde karşılaşılacak en büyük sağlık sorununun hayvandan insana bulaşabilen (zoonoz) hastalıklar olduğu ifade edildi.

Kurbanlık hayvanlar nakledilirken de kesimi yapılırken de hayvan refahının gözetilmesi gerektiği belirtilirken, kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gerekenler hatırlatıldı.

-Kurbanlık hayvan seçimi

Açıklamaya göre, temiz görünümlü, kılları parlak, gözleri canlı; gebe veya yeni doğum yapmamış küçükbaşta koyun cinsi en az 6 aylık, keçi cinsi en az 1 yaşında ve sığır cinsi hayvanlarda en az 2 yaşından büyük olan kurbanlık hayvanın kulağında Veteriner Dairesi tarafından takılmış kulak numarası olmalı.

Düşkünlük, ishal, yüksek ateş, öksürük, kokulu burun akıntısı, sık soluma, yara, şişlik ödem gibi herhangi bir hastalık ve yapısal anomali belirtisi olmayan hayvanın burun, göz, ağız, anüs ve genital organlarından kan, irin gibi akıntı gelmemeli. Hayvan çevreye karşı aşırı tepkili olmamalı, duruş ve yürüyüş bozukluğu bulunmamalı.

-Hijyene dikkat edilmeli

Kurban kesim yerlerindeki hijyenle ilgili de uyarılara yer verilen açıklamaya göre, kolay temizlenebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan, sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekânlar seçilmeli.

Ehil kişiler tarafından yapılacak kesim, Veteriner Dairesi’nden ruhsatlı, veteriner hekim kontrolündeki mezbahalarda olmalı, park, bahçe, kaldırım gibi kamusal alanlarda yapılmamalı. Özel mülklerde yapılacak kesimlerde hijyen kurallarına uyulmalı, atıklar uygun poşetlerde biriktirilip belediye temizlik ekiplerine teslim edilmeli, çevreye atılmamalı. Kesim yapılan yerde kesintisiz temiz su bulunmalı.

Hiçbir aşamada hayvanın derisinin dış yüzü, etle temas etmemeli. Yüzme işleminden sonra gövdenin iç ve dışı yıkanmalı, karkas ve iç organlar veteriner hekime muayene ettirilmeli.

-Etin muhafaza koşulları

Etin muhafazası konusunda da bilgi verilen açıklamaya göre, etler sıcak şekilde soğutucu dolaplara konmadan ön soğuma için 6-8 saat serin yerde bekletilmeli. Etler soğutucuya yerleştirilmeden küçük parçalara bölünerek dolap içine yayılmalı, soğuk havanın etin iç kısmına ulaşması sağlanmalı.

Ev tipi buzdolabında 2-3 gün, derin dondurucuda (-18 derece) ise 6 aya kadar saklanabilen etler küçük porsiyonlar halinde paketlenerek dondurulmalı.

Ev tipi buzdolaplarında saklanacak etler, gıdaya uygun ambalajlanarak saklanmalı, özellikle herhangi bir süt ürünü ve/veya gıda ile temas etmemesine dikkat edilmeli.

Etler ve iç organlar yeterli ısıl işlem görmeden tüketilmemeli. Kesim günü tüketilmek istenen etlerin piştikten sonra normalden daha sert olabileceği, soğutulduktan sonra tüketilen ette yumuşaklık sağlanacağı bilinmeli