Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi, beyanname verme ve ödeme süresinin 21 Haziran Cuma güne kadar uzatıldığını duyurdu.
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Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı nedeniyle, Gelir ve Vergi Dairesi Yasaları tahtında 15-20 Haziran tarihine kadar sunulması zorunlu olan beyannamelerin, beyanname verme ve ödeme süresi 21 Haziran tarihine kadar uzatılmıştır” denildi.