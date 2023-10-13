Maliye Bakanlığı, vergi ve kamu borcu olan mükelleflerin vergi affı uygulamasının bugün son günü olması nedeniyle, Gelir ve Vergi Dairesi ve bağlı tüm şubelerde vezneler ile diğer bölümlerin saat 19.00’a kadar açık olacağını duyurdu.

Açıklama şöyle;

"Vergi ve kamu borcu olan mükelleflerin dikkatine!

Vergi affı uygulamasının bugün son günü olması ve yaşanan yoğun talep üzerine, Gelir ve Vergi Dairesi ve bağlı olan tüm şubelerde, vezneler ile diğer tüm bölümler saat 19.00’a kadar açık olarakhalka hizmet vermeye devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”