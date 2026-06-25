Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde en az 164 kişi öldü, bine yakın yaralı var.

Venezuela Devlet Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Delcy Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Rodriguez, başkent Caracas'ın kuzeyindeki La Guaira eyaletinin depremden en fazla etkilendiğini, onlarca binanın yıkıldığını söyledi.

Başkentte de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu 1900'den bu yana Venezuela'da kayda geçen en büyük deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremlerin ardından ülkede can kaybının yüksek, hasarın ise ağır olmasının beklendiğini açıkladı.

Kurum "Afetin geniş bir alana yayılmış olması muhtemel" değerlendirmesinde bulunurken, güçlü sarsıntılara yol açabilecek artçı depremlerin de yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Depremlerin komşu Kolombiya'da da hissedildiği bildirildi.

Rodriguez ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Trump yönetiminin "Venezuela hükümeti ile sürekli irtibat halinde olduğunu, destek ve dayanışma sağladığını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin depremlere karşı "büyük, hızlı ve etkili" yanıt vereceğini belirtti.

Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği de yardım vaadinde bulundu.

39 saniye arayla iki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre 7,2 büyüklüğündeki ilk deprem, 24 Haziran'da yerel saatle 18.04'te Montalban bölgesinde 13,2 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından Venezuela, ABD Virjin Adaları ve Britanya Virjin Adaları için tsunami uyarısı yapıldı. Ancak uyarı daha sonra kaldırıldı.

İlk depremden yaklaşık 39 saniye sonra bölgede bu kez 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

USGS'ye göre ikinci depremin merkez üssü Yumare'nin 23 kilometre güneydoğusunda ve deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kaynak,Reuters Fotoğraf altı yazısı,24 Haziran akşamı meydana gelen depremlerin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Depremler akşam iş çıkışı trafiğinin en yoğun olduğu zamana denk geldi.

Fakat 24 Haziran, Venezuela'da 1821'de bağımsızlık lideri Simon Bolívar'ın İspanyol sömürge güçlerine karşı kesin zafer kazandığı Carabobo Muharebesi'nin yıl dönümü nedeniyle resmi tatil olarak kutlanıyor.

Bu nedenle normal bir hafta içi gününe kıyasla daha fazla kişinin deprem sırasında evlerinde bulunduğu değerlendiriliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sarsıntının ardından çok sayıda kişinin panikle sokaklara çıktığı görüldü.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Venezuela'nın ana uluslararası havalimanı Maiquetia Havalimanı'nın depremde meydana gelen "ciddi hasar" nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Kaynak,Getty Images Fotoğraf altı yazısı,Depremde bine yakın yaralı olduğu bildirildi

Depremin hemen ardından havalimanından paylaşılan görüntülerde, yolcuların koridorlardan panik içinde kaçtığı, sarsıntı sırasında tavanlardan yoğun toz bulutlarının yükseldiği görüldü.

Rodriguez, selefi Nicolas Maduro'nun Ocak ayında ABD güçleri tarafından gözaltına alınarak uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmak üzere New York'a götürülmesinin ardından ülkeyi vekâleten yönetiyor.

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Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada depremin ülkenin birçok eyaletinde hissedildiğini söyledi.

Cabello, "Bir sismik olay meydana geldi. Tüm göstergeler bunun yedinin oldukça üzerinde bir büyüklüğe sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

Depremin Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas ve La Guaira eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildiğini belirten Cabello, başkent Caracas'ta en ağır hasarın Palos Grandes ve Altamira mahallelerinde meydana geldiğini ifade etti.

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Gazeteci ve BBC Mundo yazarı Nicole Kolster, "Bu hayatımda hissettiğim en güçlü sarsıntıydı" dedi.

BBC Mundo'ya konuşan Kolster, depremden bir saat sonrasında herkesin olası artçı sarsıntılardan korunmak için dışarıda beklediğini ifade etti.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, yaşadığı binadaki birçok duvarın çatladığını veya yarıldığını söyledi.

Başkentin doğusunda yaşayan 56 yaşındaki Coro Martinez ise deprem sırasında "çok büyük bir gürültü" duyduğunu belirterek, "Evde eşyalar yere düştü, buzdolabındaki sürahiler devrildi. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım" dedi.

Emekli Maria Romero ise depremin, 1967 yılında Caracas'ta büyük yıkıma yol açan depremden bile daha şiddetli olduğunu söyledi.

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Venezuela muhalefetinin lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi María Corina Machado da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbim, sonsuz sevgim ve dualarım bu acı dolu saatlerde her bir Venezuelalı ailenin yanında" ifadelerini kullandı.

Machado, "Bu zor dönemde güç, sükûnet ve dayanışma hepimize rehber olsun. Tanrı tüm Venezuelalıları, ailelerimizi ve evlerimizi korusun. Bugün her zamankinden daha fazla birlik olma günü" dedi.