Bakan Recci, X'ten yaptığı açıklamada, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığını aktaran Recci, Lübnan ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında Abdulati'ye bilgi verdiğini kaydetti.

Recci, Lübnan'ın egemenliğini ve haklarını koruyacak şekilde müzakere sürecini sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca eylülde Kahire'de düzenlenmesi planlanan Arap Birliği Bakanlar Toplantısı'nın hazırlıklarının ele alındığını belirten Recci, bölgedeki hassas koşullar karşısında Arap ülkelerinin ortak tutumunu güçlendirmek amacıyla Beyrut ile Kahire arasındaki koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladıklarını kaydetti.

İsrail ordusunun ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Lübnan ile İsrail arasındaki ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakerelerin 7. turu, 4-6 Ağustos'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.