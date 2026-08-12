BBC’nin haberine göre eazetecilere konuşan Trump "Gizli Servis ve ordu ne derse onu yapıyorum. O gün başka bir uçakla gitmemi istediler. Söylediklerini yapmak zorundayım" dedi.

Trump'ın gizlice terk ettiği uçakta gazeteciler de vardı.

Trump bir gazetecinin "Bu uçakta yer almak neden sizin için tehlikeliydi de neden gazeteciler için tehlikeli değildi" sorusuna ise "Bilmiyorum. Aslında benim geçtiğim uçak daha fazla risk altında olduğunu düşünüyorum. O uçağı hedef almaları daha olasıydı." dedi.

ABD medyası, Donald Trump'ın, Türkiye'deki NATO zirvesinden ayrılırken olası bir İran tehdidine karşılık uçağını gizlilik içerisinde değiştirdiğine dair yeni detayları 11 Ağustos'ta haber yapmıştı.

Washington Post'un haberine göre, Trump, Esenboğa Havalimanı'nda bir yemek konteynırına bindirilerek askeri bir uçağa geçirildi.

Habere göre bu değişimle ilgili Beyaz Saray personeline dahi bilgi verilmedi.

Trump'ın Türkiye'den ayrılışını takip eden kameralar Air Force One'a binişini kaydetmişti.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'a bilgi veren kaynaklar, İran'ın uçağa füze saldırısı yapabileceğine dair güvenilir istihbarat alındığını aktardı.

Beyaz Saray Trump'ın gizlice uçak değiştirdiği iddiasını henüz doğrulamadı.

Trump, Ankara'daki zirve sırasında kendisinin, İran'ın "bir numaralı hedefi" olduğunu söylemişti.

Türkiye'ye Katar'ın hediye ettiği daha yeni bir Boeing ile gelen Trump, "eski günlerin hatırasına" Ankara'dan eski Air Force One uçağı ile ayrılacağını söylemişti.

-“Daha küçük bir askeri uçağa götürüldü”

Trump'ın 8 Temmuz'da Ankara Esenboğa Havaalanı'nda çekilen son görüntüleri başkanlık uçağına binişini gösteriyordu.

Washington Post'un haberine göre, Trump daha sonra gizlice Air Force One'ın arka tarafına kenetlenmiş yemek konteynırına alındı ve oradan da arkadaki C-32A askeri uçağına götürüldü.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de C-32A uçağına kameralar önünde biniş yaptı.

Ziyareti takip eden ABD'li medya mensupları, Trump'ın bulunduğunu düşündükleri Air Force One uçağına, kuyruk bölümünden alındılar.

Gazeteye göre, Trump'ın artık uçakta olmadığından haberleri yoktu. Trump daha sonra ABD'ye giderken İngiltere'de durdu ve burada bir Air Force One uçağından diğerine geçerken görüntülendi.

Katar'ın hediyesi yeni Air Force One uçağına geçerek Washington'a geri döndü.

Ankara'da bindiği C-32A'dan Air Force One'a nasıl geçtiği ise belirsizliğini koruyor.