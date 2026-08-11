Dünya kutup bölgeleri dışında kalan deniz yüzeyi sıcaklığının ortalaması Temmuzda, kuzeyde 60 derece ile güneyde 60 derece arasındaki bölgelerde 20,96C olarak ölçüldü.

Bu değer, Temmuz 2023'te kaydedilen 20,89C'lik önceki rekoru geride bıraktı.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, geçen ay küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak ikinci Temmuz aylarından biri oldu. Sıcaklıklar, sanayi öncesi döneme ait tahmini ortalamanın 1,47C üzerine çıktı.

Batı Avrupa ise şimdiye kadarki en sıcak Haziran ve Temmuz aylarını yaşadı; uzun süren sıcak ve kurak koşullar bölgede aşırı orman yangınlarını körükledi.

Bu arada Birleşik Krallık, bu hafta yılın beşinci sıcak hava dalgasına hazırlanıyor.

Devam eden kurak hava koşulları su kaynakları üzerindeki baskıyı artırırken, daha fazla bölgenin resmen kuraklık ilan edilmesine yol açabilir.

Avrupa genelinde deniz yüzeyi sıcaklıkları Temmuz ayında Atlantik kıyılarında ve Batı Akdeniz'de rekor seviyelere ulaştı.

Bu durum, yaygın ve güçlü deniz sıcak hava dalgalarına katkıda bulundu.

Deniz sıcaklıkları, El Niño koşullarının gelişmekte olduğu ve önümüzdeki aylarda güçlenmesinin beklendiği tropikal Pasifik'in büyük bölümünde olağanüstü derecede yüksek kalmayı sürdürdü.

El Niño, Pasifik'te görülen doğal bir hava olayı ve insan kaynaklı küresel ısınmayla birleştiğinde sıcaklık artışlarına ve daha aşırı hava olaylarına neden olabiliyor.