TRT Haber’in aktardığına göre WMO Sözcüsü Clare Nullis, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ağustos ayının Avrupa ve Kuzey Yarımküre'nin diğer bölgelerinde tatil sezonunun en yoğun dönemi olduğuna işaret eden Nullis, buna rağmen birçok ulusal meteoroloji ve hidroloji servisi ile acil durum yönetimi, müdahale ekipleri ve sağlık çalışanlarının aşırı hava koşulları nedeniyle yoğun şekilde çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Nullis, "Avrupa Birliği'nin (AB) Dünya Gözlem Programı Copernicus'a göre Batı Avrupa, kayıtlara geçen en sıcak haziran-temmuz dönemini yaşadı. Küresel olarak ortalama yüzey hava sıcaklığının sanayi öncesi tahmini temel değerden (1850-1900 ortalaması) 1,47 santigrat derece daha yüksek olmasıyla kayıtlara geçen en sıcak ikinci temmuz ayı yaşandı." dedi.

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının temmuz için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Nullis, Batı Avrupa'daki bazı ülkelerin yaz ayının dördüncü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.