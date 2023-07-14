Başvurular 17 Temmuz’da başlayacak, 11 Ağustos’ta sona erecek
Vedat Kaner Vakfı, yeni eğitim döneminde 5 üniversite öğrencisine burs verecek.
2023-2024 eğitim- öğretim yılında 5 öğrenciye her ay verilecek bursla ilgili başvurular 17 Temmuz’da başlayacak, 11 Ağustos’ta sona erecek.
Burs, KKTC kimliği sahibi öğrenciler ile ortaöğretimini KKTC okullarında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayacak şekilde verilecek. Başvurular ise https://vedatkanervakfi.org adresi üzerinden yapılabilecek.
Vedat Kaner Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kaan Kaner, yazılı açıklamasında 2022 yılında verilmeye başlanılan “Vedat Kaner Vakfı Yükseköğrenim Bursu”nun geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde hemşirelik, özel eğitim öğretmenliği, elektrik teknolojisi, beden eğitimi öğretmenliği ve hukuk bölümlerinde okuyan 5 üniversite öğrencisine verildiğini belirtti.
Kaan Kaner, maddi zorluklar yaşayan öğrencilere burs ve eğitim imkanı sağladıklarını belirterek, vakfın çalışmalarını toplumsal fayda için sürdürdüğünü kaydetti.