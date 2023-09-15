Vedat Kaner Vakfı, 2023-2024 eğitim döneminde yüksek öğrenim alacak 5 öğrenciye burs verecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, burs için seçilen öğrencilerle sözleşme imzalandı. İmza töreninde Vedat Kaner Vakfı Başkanı A. Kaan Kaner ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

İmza töreninde, Kaner Şirketler Grubu'nun 70. yılı anısına, şirketin kurucuları Adem Kaner ve Vedat Kaner kardeşlerin hayatlarını anlatan "Vakit Varken" isimli biyografik roman, burs alan öğrencilere hediye edildi.

Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner yaptığı açıklamada, gençlerin hedeflerine ulaşmalarına ve istedikleri eğitimleri almalarına katkıda bulunmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Kaner, “Her yıl düzenli olarak açılan destek bursu programı ile ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere maddi destek sağlamakta, onların eğitim hayatlarını destekleyerek hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktayız.” dedi.

Bura alacak öğrenciler şöyle: " Begüm Dadakoğlu - Tıp Fakültesi, Naz Düzgün - Tıp Fakültesi, Baran Aydın - Hemşirelik, Aleyna Arlı - Hukuk, Fatma Kömürcügil - Diş Hekimliği."