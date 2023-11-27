Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi ile Denko Kum Çakıl İşletmeleri Limited Şirketi arasında, Vadili Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’ne içme ve kullanım suyu temini ve tamiratı projesi sözleşmesi imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu ile şirket yetkilisi Mustafa Denyalı, cuma günü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda, Bakan Olgun Amcaoğlu huzurunda sözleşmeye imza attı.

Amcaoğlu, yaptığı açıklamada, projenin finansmanının Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi tarafından karşılanacağını belirterek, Merkezi İhale Komisyonu tarafından ihale edilen projeyi, Denko Kum Çakıl İşletmeleri Limited’in, 794 bin Türk Lirası (+ KDV) bedel ile kazandığını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, ihale süresi kırk gün olan proje tamamlandığında, bölgede su ile ilgili yaşanan sorunların giderileceğini söyledi.