(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Haifham Abdelwahed bugün sabah teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Elrashid Gubaratala, Babiker Salih, Monther Arman ve Yuosef Mohamed’in suçla bağlantısı olmadığı tespit edildi.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 10 Ekim 2024 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir otoparkta park halinde bulunan kiralık aracı şüpheli görerek, arama yaptığını söyledi. Polis, zanlı Haifham Abdelwahed, Elrashid Gubaratala, Babiker Salih, Monther Arman ve Yuosef Mohamed’in bulunduğunu araçta yapılan aramada arka koltukta yolcu olarak bulunan Abdelwahed’in elindeki patlamış mısır kutusu içerisinde iki ayrı paket halinde 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi. Polis memuru, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu diğer 4 kişinin suçla bağının olmadığının anlaşılarak, serbest bırakıldıklarını belirtti.

Polis, Abdelwahed’in gönüllü ifadesinde paraya ihtiyacı olduğu için satmak amacıyla bir şahıstan uyuşturucu aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis memuru, ayrıca zanlının uyuşturucu içtiğini de itiraf ederek, davalarını kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının muhaceret süresinin 30 Eylül 2024 tarihinde olduğunu belirtti. Zanlının UKÜ’de Tıp Mühendisliği bölümünde okuduğunu ancak 2024-2025 dönemi için kaydını yenilemediğini, kayıt süresinin de dolduğunu söyledi. Zanlının yakalandığı esnada kullanımındaki araçta 2 adet valiz tespit edildiğini kaydeden polis, ifadesinde kalacak yeri olmadığını, bazen araçta yattığını, bazen de arkadaşlarında kaldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının her ne kadar öğrenci olsa da ağır ceza kapsamına giren suçlar işlediğini, kalacak yeri olmadığını belirterek, 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Savunmanın tutuklu yargı talebine itirazı üzerine teminat duruşması gerçekleştirildi.

Savunma, zanlının mahkemeye tanık olarak dinletti.

Zanlı serbest kalması halinde yargılamadan kaçmayacağını ifade ederek, “Ailevi sorunlarım var. O yüzden zaman zaman uyuşturucu kullanıyorum” dedi.

Zanlının dinlenmesinin ardından mahkemeye bir kefil tanık da dinlettirildi. Gerçekleştirilen duruşmanın ardından mahkemeye duruşmaya karar için ara verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.