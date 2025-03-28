Kamalı Haber) - Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda şüpheli görülerek durdurulan araçtan atılan yarım kilo uyuşturucuyla ilgili tutuklanan sürücü Emenuel Ekene yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 18-24 Kasım ve 16 Mart tarihinde İşlenen uyuşturucu suçlarıyla ilgili tutuklandığını belirtti. Polis, 16 Mart 2025 tarihinde saat 23.45 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda zikzak çekerek ilerlediği için şüpheli görülen aracın Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından durdurulduğunu, o esnada yolcu koltuğunda bulunan bir erkek şahsın tasarrufundaki çantayı aracın bir buçuk metre ötesine atarak, koşarak kaçtığını söyledi. Polis, çantanın emare alındığını, sürücünün Emenuel Ekene’nin tutuklandığını belirtti. Polis, çantada yapılan aramada 491 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının telefonunda uyuşturucu resimleri tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının resimlerle ilgili ifadesinde söz konusu uyuşturucu fotoğraflarının ayrıca 18 Kasım 2024, 24 Kasım 2024 tarihlerinde 750’şer gram olarak aldığı ve bazı şahıslara sattığı toplam bir buçuk kilo uyuşturucu fotoğrafları olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının uyuşturucuyu atıp kaçan şahısla arkadaş olduğunu, bir süre uyuşturucuyla gezdiklerini, bir miktar satıp para kazandıklarını tespit ettiklerini belirtti. Polis, zanlının aleyhine 491 gram uyuşturucu madde tasarrufu ve bir buçuk kilo uyuşturucuyu alma verme ve tasarruf suçlarından 7 ayrı dava getirildiğini ancak davalarını kabul etmediğini söyledi. Polis memuru, zanlının her ne kadar ülkede öğrenci olarak bulunsa da işlenen suçun ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.