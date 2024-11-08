(Kamalı Haber)- Gönyeli’deki ikametgahlarında yapılan aramada 31 gram uyuşturucu bulunarak tutuklanan Mustafa Abu Çavuş ile Abdulrahman Fadallah bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı.

Polis, 7 Kasım 2024 tarihinde zanlıların tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını, aynı gün operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, zanlıların Gönyeli’deki evinde yapılan aramada yatak odalarında 31 ayrı pakette toplam 31 gram hintkeneviri ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların 5 Kasım 2024 tarihinde uyuşturucu maddeyi 42 gram olarak, aldıklarını, bir miktarını 6 bin TL’ye sattıklarını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs, alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.