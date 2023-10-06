Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan Yusuf Nacil Dal bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkemede şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olguları aktardı.

Polis, 5 Eylül 2023 tarihinde, zanlının Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu bulunduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, 21 ayrı paketler halinde 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan dört adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 9 bin 200 TL ve 260 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının internet üzerinden konuştuğu bir şahısla anlaşıp, 29 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında 3 kez toplam 33 gram kokain aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, alınacak ifadeler, aranan şahıslar ve incelenecek emareler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.