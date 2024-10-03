Polis ekipleri tarafından dün ve bugün yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu madde tasarrufundan sekiz kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele Polis Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında, Onay Fadıl Demirciler Caddesi'nde şüpheli görülen R.O.O.(E-23) ile G.D.E.’nin (E-28) üzerlerinde ve Gazimağusa’da bulunan evlerinde yaptığı aramda, satışa hazır paketlenmiş yaklaşık 40 gr hintkeneviri ve bir adet hassas terazi buldu. R.O.O. ile G.D.E. tutuklandı.

-Girne

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 17.45 sıralarında ise M.F.Y.(E-26) ve H.Ö.(E-25)’nün evinde yapılan aramada yaklaşık 12 gram kokain, yaklaşık 30 gram hintkeneviri, MDMA içeren 26 hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 2 hassas terazi ve 200 TL’lik banknot para ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 54.490 TL, 770 ABD Doları ve 80 Stg nakit para bulundu. Kişiler tutuklandı.

-Lefkoşa

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, tarafından Lefkoşa'da bulunan evinde yapılan aramada 44 gram sentetik cannabinoid bulunan Y.B (E-34) de tutuklandı.

-Gazimağusa

Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından bugün saat 10.00 sıralarında yapılan operasyonda ise üzerinde 30 gram cannabinoid içeren kağıtlar bulunan İ.T. (E-31) tutuklandı.

-Serhatköy

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda Serhatköy mevkiinde bu sabah saat 09.30 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan rutin trafik kontrolleri sırasında, K.D.(E-21) sürat limitini aştığı gerekçesiyle durduruldu. Şüpheli hareketleri üzerine K.D.’nin üzeri ve aracı arandı ve öğütücü içinde muhafaza edilen yaklaşık 1 gram hintkeneviri ve içerisinde uyuşturucu bulunan bir elle sarılmış sigara bulundu. Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan E.A. (E-22) tutuklandı.