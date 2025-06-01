Lefkoşa Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapan B.K.’nin (E-51) aracında yapılan aramada 60 gram hintkeneviri ve 3 gram kokain türü uyuşturucu olduğu inanılan madde ele geçirildi.

Girne'de yapılan operasyonda, N.K.E.’nin (E-24) tasarrufunda bulunan bel çantası içerisinde yapılan aramada satışa hazır paketler halinde yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

İki kişiyi de tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.