Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre toplantı, Komisyon Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Hatipoğlu konuşmasında, uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla değil; eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve hukukun birlikte yürütüldüğü, insanı merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla mümkün olduğunu vurguladı. Hatipoğlu, “Bugün burada gördüğümüz çok paydaşlı yapı, mücadelemizin ne kadar güçlü ve kararlı olduğunun en somut göstergesidir.” dedi.

Hatipoğlu Komisyon çalışmalarını büyük bir özveriyle yürüten tüm komisyon çalışanlarına teşekkür ederek, “Bu mücadele yalnızca alınan kararlarla değil, sahada ve masa başında büyük bir özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımızın emeğiyle güç kazanıyor. Tüm komisyon çalışanlarımıza sorumluluk bilinci ve katkıları için gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Komisyonun 2024–2025 dönemine ait faaliyetleri değerlendirildi; 2026 yılına ilişkin hedefler, öncelikler ve planlama çalışmaları ele alınarak yeni dönem yol haritası belirlendi.

Gündem maddeleri kapsamında yapılan başkan yardımcılığı seçimi sonucunda, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Cansu Meryem Birinci’nin Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesine karar verildi.

Genel değerlendirme bölümünde; önleyici ve koruyucu politikaların güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması, gençlere ve ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması ve bilimsel temelli uygulamaların desteklenmesi konuları ele alındı. Komisyonun 2026 yılı boyunca çok paydaşlı, sürdürülebilir ve etkin bir mücadele anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Üyesi olarak görevlendirilen temsilciler şöyle:

“İçişleri Bakanlığı’ndan Özay Türkler Ercan, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı Dr. Havva Dağsever, Sağlık Bakanlığı’ndan Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı Güley Abatay, Başsavcılık’tan Savcı Atilla Enver Etkin, Polis Genel Müdürlüğü’nden Müfettiş Mustafa Hidayet, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden Eczacı Birşen Günsel, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden Dr. Çisem Raziye Özçay, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nden 3. Derece Gençlik Memuru Vecihe Müderris, DAÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Sertan Kağan.”

Akademik ve sivil toplum kuruluşlarından görevlendirilen üyeler ise şunlar:

“Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Seda Oruç, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nden Dr. Cansu Meryem Birinci, Bilişsel Davranışçılar ve Terapiler Derneği’nden Dr. Zafer Bekiroğulları, Medi Foundation’dan Nevin Erdoğan, Av. Melek Mestan, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Avukat Devrim Eminağa.