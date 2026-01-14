İngiltere'nin başkenti Londra'da organize suç çetelerine yönelik operasyonlar yoğunlaşmış durumda.

Polis, son operasyonda kapıyı kırarak girdikleri adreste 35 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla yargılanmak üzere hakkında işlem başlatıldı.

POLİSLERİN HEDEFİNDE TÜRK ÇETELER VAR

Başmüfettiş Rick Sewart, "Bombacılar" ve "Tottenham Boys" gibi eroin ticareti yapan Türk organize suç gruplarını hedef almanın, başkentteki cinayet oranlarında yaşanan büyük düşüşün anahtarı olduğunu söyledi.

Yeni verilere göre Londra’da cinayet sayısı, ocak ayına kadar olan bir yıllık dönemde 97’ye geriledi. Bu rakam, 2021’de kaydedilen 109 cinayete kıyasla yüzde 11’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Her iki veri de 2021’deki 133 cinayetin altında kaldı. 2021’de öldürülenler arasında rekor düzeyde 30 genç yer alırken, geçen yıl bu sayı sekize düştü.

İngiltere basınında gerçekleştirilen operasyon bugün manşetten duyuruldu.

“TÜRK ÇETELERİ BİR NUMARALI TEHDİT”

Sewart'a göre Türk çeteleri, ateşli silahlar açısından İngiltere ve özellikle başkent Londra için bir numaralı tehdit olarak görülüyor. Sewart, bu grupların kanlı hesaplaşmalarıyla bilindiğini söyledi.

Bu çatışmalardan birinin, çete lideri Ali Armağan’ın 2012 yılında özel yapım Audi aracında rakipleri tarafından vurularak öldürülmesiyle sonuçlandığını hatırlattı.

“Kız Ali” lakaplı Kayserili Ali Armağan, Londra’da etkin iki çeteden biri olan Bombacılar Grubu’nun kurucularından.

Sewart, Bombacılar'ın yanı sıra Tottenham Boys gibi çetelerin öne çıktığını belirterek, “Bu gruplara karşı önemli ilerlemeler kaydettik.” dedi.

TEK OPERASYONLA 138 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Çete liderlerinin tespit edilmesinin, son bir yılda ele geçirilen silah sayısının yüzde 75 oranında artmasını sağladığını ifade eden Sewart, Europol ve Ulusal Suç Ajansı (NCA) ile yapılan iş birliğinin de bu başarıda etkili olduğunu kaydetti.

Sewart, “Sadece tek bir operasyonla, bir Türk çetesinin ithal ettiği 138 ateşli silah ve 2 bin 500 mermi ele geçirdik.” açıklamasında bulundu.