Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 152 adet hap, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalanan Fevzi Ballı hakkındaki dava bgün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkûm edildi. Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu. Davanın olgularını aktaran Barkın, 17 Nisan 2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Fevzi Ballı’nın ikametgahında yapılan aramada, 152 adet uyuşturucu hap, 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü bulunarak emare alındığını söyledi. Barkın, sanığın soruşturma amaçlı tutuklu kaldıktan sonra 27 Nisan 2023 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti. Yargıç Barkın, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını belirterek, bu tür suçlara işleyenlere ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi. Yargıç Barkın, sanığı oy birliği ile 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.