(Kamalı Haber) - Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 224 gram hintkeneviri türü uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçlarından yargılanan Osama Abussahid ile 15 gram hintkeneviri alma suçundan yargılanan Omar Halami hakkındaki dava karara bağlandı. Osama Abussahid 3 yıl hapse mahkum edilirken, Omar Halami denetimli serbestlikten yararlandırıldı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu.

Karar öncesinde söz alan sanık avukatları savunma yaptı. Her iki sanığın avukatı da müvekkillerinin arkadaş kurbanı olduğunu söyledi. Sanık Osama Abussahid’n avukatı Aziz isimli uyuşturucu baronunun müvekkili gibi genç insanları kandırarak maşa gibi kullandığını, uyuşturucu suçundan tutuklanan birçok kişinin Aziz ismini verdiğini öne sürdü. Savunma, Aziz’in tutuklanıp, teminatla serbest kaldıktan sonra yasa dışı yollardan ülkeden kaçtığını iddia etti. Omar Halami’nin avukatı da arkadaş kurbanı olan müvekkilinin bağımlı olduğunu, 15 gramı sadece içmek için aldığını söylediğini aktararak, denetimli serbestlik talep etti. Başkan, sanıkları kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Başkan, sanık Omar Halami’nin uyuşturucu bağımlısı olduğuna değinerek, 15 gramının yasada belirtilen miktarın üzerinde olsa da çok az bir fark olduğunu söyleyerek, sanığın denetimli serbestlikten yararlanmasına karar verdi. Başkan, sanığın tabi tutulacağı denetimli serbestlik süresinin tespiti için mahkemeye bağımlılık raporu ibraz edilmesine emir vererek, davayı ileri bir tarihe erteledi.

Başkan daha sonra 224 gram uyuşturucudan mahkum edilen sanık Osama Abussahid hakkındaki ceza kararını açıkladı. Başkan, sanığın yüklü miktarsa uyuşturucu temin edip, başkasına vererek yayılmasını sağladığını, bu hususun aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini belirtti. Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğunu ifade ederek, en hafif uyuşturucu türleri arasında olmasını sanık lehine değerlendirildiğini söyledi. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti. Başkan, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, sabıkasız ve genç yaşta olup hayat tecrübesinden yoksun bir kişi olmasını da sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı. Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 3 yıl süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.