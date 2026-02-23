(Kamalı Haber)- Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde bir kilo 200 gram hintkeneviri alma, verme ve tasarruf suçlarından yargılanan Bwehfa Mapıs Istıfanuus hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık 5 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu.

Başkan, 10.06.2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekibi tarafından Hamitköy’de Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un 36 ayrı şeffaf naylon poşette toplam 97 0 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucuyla yakalandığını kaydetti.

Başkan, Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un ifadesinde uyuşturucu maddeyi 9 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir konumdan aldığını ve ikametgahına getirdiğini söylediğini aktardı. Başkan, Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un ifadesinde 2025 yılı mayıs ayında da bir şahıstan 244 gram uyuşturucu aldığını ve başka bir şahsa teslim ettiğini, bu iş karşılığında 600 TL aldığını söylediğini aktardı. Başkan, yapılan muhaceret kontrolünde Istıfanuus’un 30 Kasım 2022 tarihinden yakalandığı 10 Haziran tarihine kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlendiğini kaydetti.

Başkan, sanığı kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen 6 davadan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti.

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu madde miktarının yüksek oluşunu ve suçun işleniş biçimini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan, türün en hafif uyuşturucu türleri arasında olmasını ise ceza takdirinde bu husus sanık lehine değerlendirildiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı, üstelik sanığın ikamet izinsiz olduğu bir ülkede bu denli ağır ve vahim suçlar işlediğini kaydetti.

Başkan, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, sabıkasız ve genç yaşta olmasını lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı.

Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 5 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.