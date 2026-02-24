(Kamalı Haber) - KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Amir Wadea Abdo Ali Najı ve Ahmed Hassan Saleh Dhaif Allah Almahdi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Emine Yekli olguları aktardı.

Polis, 20.02.2026 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Lefkoşa’da tespit edilen Amir Wadea Abdo Ali Najı’nin yapılan muhaceret kontrolünde 27.02.2025 tarihinden itibaren toplam 268 gün, Ahmed Hassan Saleh Dhaif Allah Almahdi'nin ise 28.02.2025 tarihinden itibaren toplam 267 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarıldıklarını ve 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinde soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların ihraç edilmesi maksadı ile gerekli daireler ile yazışmalar yapıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.