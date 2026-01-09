(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu (Hintkeneviri) suçundan tutuklanan zanlı Ameer Shaprawi Samar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Şefik Karabardar olayla ilgili bulguları aktardı. Polis,huzurda bulunan zanlı Ameer Shaprawi Samar 1 Ocak 2026 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Şht. Hüseyin Ruso Caddesi üzerinde bulunan Jack Amca isimli market içerisinde devriye de bulunan polis ekipleri tarafından yapılmak istenilen kimlik kontrolü esnasında polise mukavemet göstermesi üzerine makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiği ve yapılan üst aramasında giymiş olduğu siyah renkli deri ceketin sağ cebinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 35 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.