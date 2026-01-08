(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Uluhan Oto Galeri’ye yönelik silahlı saldırı düzenleyen 17 yaşındaki zanlı A.K'yi azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Burak Akdağ mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emrah Turgal, zanlı Akdağ'ın “Tahammülden adam öldürmeye teşebbüs, Ağır yaralama, yaralama, Kanunsuz ateşli silah tasarrufu, Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, Meskûn mahalde ateş açma ve Kasti hasar” suçlarıyla ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, A.K'nin 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye saat 10.00 raddelerinde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Polis, zanlının 5 el ateş açarak galeri içerisinde bulunan Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi yaraladığını belirtti. Polis, Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalçasından, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayda araçlarda da hasar oluştuğunu ifade etti. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde 2 adet tabanca ve 15 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini, ayrıca telefonunda Akdağ'ın video görüntülerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, A.K'nin ifadesinde Akdağ'ın kendisini azmettirdiğini söylediğini aktardı. Polis, Akdağ'ın 7 Ocak tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve telefon dökümleri olduğunu, Akdağ'ın bazı beyanlarda bulunduğunu ve bu beyanların araştırılması gerektiğini belirterek, bir gün ek süre talep etti. Savcı Berhat Mavioğlu da soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydetti ve bir gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken polise sorular yönetti. Savunma, A.K'nin ilk kez mi adaya geldiğini sordu. Polis evet yanıtını verdi. Savunma, A.K ile müvekkilinin görüşme kaydı olup olmadığını sordu. Polis incelemenin devam ettiğini açıkladı. Savunma, A.K'nin müvekkili hakkında ne dediğini sordu, polis kendisini azmettirdiğini söylediğini aktardı.

Savunma, müvekkilinin aranan şahıslarla ilgisi olup olmadığını sordu, polis silahı motosikleti temin eden şahısların arandığını ancak Akdağ ile bağlantısı olup olmadığına dair şu aşamada bilgi veremeyeceğini söyledi. Savunma, müvekkilinin uyuşturucu satıcılarını ifşa ettiğini, İskele ve Gazimağusa’da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmesini sağladığını, bu nedenle tehditler aldığın ve müvekkiline oyun oynandığını iddia etti. Savunma, bir tetikçinin telefonunda azmettiricinin değil vuracağı kişilerin fotoğrafı olacağını, A.K'nin müvekkilinin görüntüsünü internetten aldığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.