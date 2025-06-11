(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Chrıstopher Nnamzeıe Uche, Joshua Ayomıde Oladımejı, Harrıet Carson, Lewİs Nyahn Carson, Bwehfa Mapıs Istıfanuus mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı. Polis, 10.06.2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekibi tarafından Hamitköy ‘de zanlıların ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve 20:40-21:15 saatleri arasında operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, söz konusun adrese gidildiğinde zanlıların kapıyı açmadıklarını belirtti. Polis, eve girildiğinde Chrıstopher Nnamzeıe Uche, Joshua Ayomıde Oladımejı, Harrıet Carson ve Lewİs Nyahn Carson’un ikametgahta ayrı ayrı odalarda tespit edildiğini söyledi. Polis, bu esnada Lewİs Nyahn Carson’un odasının penceresinden atlayarak kaçtığını açıkladı. Polis, Harrıet Carson’un da odasının kapısını kilitlediğini belirtti. Kapının açılarak içeri girildiğini, Harrıet Carson ile Chrıstopher Nnamzeıe Uche, Joshua Ayomıde Oladımejı’nin tutuklandığını kaydetti. Polis, operasyon esnasında eve gelen Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un da yakalandığını açıkladı. Polis, evde yapılan aramada zanlı Bwehfa Mapıs IstıfanuuS’un odasında satışa hazır vaziyette 36 ayrı şeffaf naylon poşette toplam yaklaşık bir kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, 11 Haziran saat 00.20’de pencereden atlayıp kaçan zanlının narkotik şueye gelerek teslim olduğunu açıkladı.

Polis, Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un ifadesinde uyuşturucu maddeyi 9 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir şahıstan aldığını ve ikametgahına getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un ifade vererek suçunu kabul ettiğini, diğer zanlıların da uyuşturucuyla ilgili bilgileri olmadığını söylediklerini ve ifade vermediklerini belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, uyuşurucunun analize gönderileceğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi. Mahkemede söz alan Bwehfa Mapıs Istıfanuus, polise ifade verdiğini söylerken, Chrıstopher Nnamzeıe Uche, kirasını ödeyemediği ve evsiz kaldığı için arkadaşında kaldığını uyuşturucuyla alakası olmadığını söyledi. Harrıet Carson’un ise duştan yeni çıktığını, giyinmek üzereyken polisin geldiğini ve o nedenle odasının kapısını kilitlediğini öne sürdü. Lewİs Nyahn Carson ise polisin neden geldiğini anlamadığını, panik olduğunu, bu nedenle kaçtığını, konunun uyuşturucu olduğunu öğrenince teslim olduğunu söyledi.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.