Girne’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesiyle ilgili aranan zanlı tutuklandı.

358 sürücü rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı
358 sürücü rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı
İçeriği Görüntüle

Polis basın bültenine göre, önceki gün Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen A.I’nın (E-33) kullanımındaki ve A.T’nin (E-40) yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapılmıştı.

Aramalarda, söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam pipet ve 2 adet kaşık bulunarak emare olarak alınmış ve bahse konu şahıslar tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen ve zanlı olarak aranan M.T. de (E-49) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.