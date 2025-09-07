1. 06.09.2025 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Gazimağusa’da Erdoğan Acar Caddesi üzerinde, Gizem KEMANECİLER (K-34) 143 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PJ 737 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Serbest Liman Sokağa dönüşe geçmek için yavaşlayan Songül ÇEKMECELİOĞLU (K-37) yönetimindeki SZ 756 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan SZ 756 palaklı arac sürücüsü Songül ÇEKMECELİOĞLU, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından, kendi isteği ile taburcu olmuştur.

PJ 737 plakalı araç sürücüsü Gizem KEMANECİLER aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 07.09.2025 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 15-16’ıncı kilometreleri arasında, İsmet Osman ÖZALP (E-28) 147 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 097 A plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

Araç sürücüsü İsmet Osman ÖZALP aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.