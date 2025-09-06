Ülke genelinde dün polisin denetlediği 2 bin 82 araç sürücüsünün 358'i çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı. 43 araç trafikten men edildi, 2 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapora yansıyan trafik suçları arasında yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma (134), emniyet kemeri takmadan araç kullanma (52), alkollü içki tesiri altında araç kullanma (26), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma (21), muayenesiz araç kullanma (9), sigortasız araç kullanma (7), seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymama (5), sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma (4), sürüş esnasında cep telefonu kullanma (3), kamu taşıma işletme izni (T) izninde belirtilen şartlara uymamak (1), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma (1) ve diğer trafik suçları (95) yer aldı.