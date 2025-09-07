1. 31.08.2025 tarihinde, Gönyeli’de birlikte kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, A.R.A.H.Y.(E-23)’nin, ev arkadaşına ait olup yatak odasında bulunan çanta ile birlikte içerisinde muhafaza edilen toplam 1.800 ABD dolarını ile pasaportu alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 05.09.2025 tarihinde, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinde satışa sunulan toplam 6,855 TL değerindeki muhtelif gıda ve içecek ürünleri, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarılmak suretiyle çalındığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen I.K.(E-22) ile A.Z.(E-22) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.