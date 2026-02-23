(Kamalı Haber) - Gönyeli'de meydana gelen "Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket" suçundan tutuklanan doktor Tuna Ertürk ile hemşire eşi Nilüfer Ertürk mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Karakolunda görevli polis memuru Mustafa Sadeli mahkemeye olguları aktardı. Polis, 21.02.2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bir bilgide Ortaköy'de bir dairede yasadışı olarak botoks işlemleri yapıldığının öğrenilmesi üzerine görevli bir ekip tarafından mahkemeden temin edilen arama emri ile bahse konu ikametgaha gidildiğini söyledi. Polis memuru, ikametgahı kirasında bulunduran Tuna Ertürk ile eşi olan Nilüfer Erturk'ün huzurunda 16.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen arama neticesinde Tabipler Birliğine üye olmadan Botoks işleminde kullanıldığı tespit edilen 2 adet ailene boo marka dolgu ilacı, 2 adet Revive marka gençlik aşısı, 1 adet serum sıvısı, 11 adet serum suyu, 3 adet şırınga, 1 adet institutebcn marka gençlik ilacı, 2 adet Masport marka botoks çözeltisi, 2 adet Lidon, 1 adet Muchcaine marka uyuşturma spreyi ve 1 adet randevu defteri tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlı Tuna Erturk'ün mesele ile ilgili olarak suçunu kabul eder niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini, Türkiye'de ikamet ettiğini, doktor olduğunu KKTC'ye gelerek tanıdıklarına botoks işlemi yaptığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, soruşturma kapsamında emare olarak alınan randevu defterindeki isimlerden ifade alınacağını belirterek, zanlıların üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.