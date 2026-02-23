(Kamalı Haber) - Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 29 gram hintkeneviri türü uyuşturucu alma ve tasarrufu suçundan yargılanan Ayham Alsayed Mahmoud hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu.

Başkan Cemaller, 14 Temmuz 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Ortaköy Lefkoşa’da, şeffaf renk naylon içerisinde 29 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığının öğrenildiğini söyledi. Başkan, yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddeyi sanığın konu yere gelerek aldığını daha sonra bir şahsın kendisini görmesi üzerine söz konusu naylonu atarak olay yerinden ayrıldığını belirlendiğini açıkladı. Başkan, sanığın kimliğinin tespit edildiğini, aynı gün Gönyeli’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Başkan, sanığın soruşturma amaçlı 9 gün tutuklu kaldıktan sonra 24 Temmuz 2025’te yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti. Başkan, sanığı kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti. Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin 29 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğunu ifade ederek, en hafif uyuşturucu türleri arasında olup ceza takdirinde bu husus sanık lehine değerlendirildiğini söyledi. Başkan, “Uyuşturucu maddenin miktarı şahsi kullanım amaçları için tasarruf edilen bir miktar olduğu görülmektedir. Bu hususta ceza takdirinde sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate alırız. Ancak uyuşturucu suçlarının gençlerimizin sağlığını tehdit ettiğini değerlendirdiğimiz zaman uyuşturucu ithaline sebep olan kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar vermeyi uygun buluruz. Bu sebeple sanığa hapis cezası dışında bir ceza takdir etmemize olanak olmadığına karar veririz” dedi.

Başkan, bununla birlikte uyuşturucu maddenin türü miktarını, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, sabıkasız ve genç yaşta olup hayat tecrübesinden yoksun bir kişi olmasını da sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı. Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı bir yıl süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.