Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı U.T. bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. U.T hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verildi.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran, zanlının “İptal edilmiş veya günü geçmiş belgeleri tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs” ve “Yasal görevlere riayetsizlik etmek” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Zanlının, KKTC Merkez Bankası yeni hizmet binası ihalesine katılmak ve kazanmak için Gelir ve Vergi Dairesi’nden “borcu yoktur” yazısı aldığını ve daireye 32 milyon TL ek kar beyanında bulunduğunu belirten Yıldıran, zanlının, 13 Milyon TL vergi borcu oluşmasına rağmen geçerliliği ortadan kalkan “borcu yoktur” yazısını tedavüle sürdüğünü ve Kamu İhale Yasasına aykırı davrandığını kaydetti.

Ek kar beyanı kaynağıyla ilgili Tosunoğlu İnşaat Şti. muhasebesinde arama yapıldığını dile getiren Yıldıran, Tosunoğlu Developments’e “Müteahhitlik hizmeti” adı altında kesilen fatura olduğunun tespit edildiğini söyledi. Zanlının ikametgahının da arandığını ve Vergi Dairesi ile yapılan iki adet anlaşma tutanağının emare olarak alındığını ifade eden Yıldıran, şantiye ofisindeki aramada ise İhale Katılım Beyannamesi’nin emare olarak alındığını aktardı.

Tosunoğlu İnşaat Şti.’den, Tosunoğlu Developments’e kesilen yaklaşık 35 milyon TL’lik faturanın sahte olma olasılığını dile getiren Yıldıran, yapılan işlerle ilgili yaklaşık 1200 faturanın polis tarafından incelenmek üzere, şirket tarafından kendilerine teslim edildiğini belirtti.

Tosunoğlu İnşaat Şti.’den, Tosunoğlu Developments’e verilen hizmetle ilgili anlaşmanın sözlü olduğunun kendilerine aktarıldığını anlatan Yıldıran, Doğaltaş Ltd.’e ait inşaata gidilerek, söz konusu hizmetle ilgili incelemelerde bulunduklarını kaydetti. Yıldıran, inşaat süreci ve verilen hizmetle ilgili araştırmanın devam ettiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar toplam 24 ifade alındığını, 30 ifade daha alınması gerektiğini, zanlının beyanlarının teyit ve tekzibinin yapılacağını aktaran Yıldıran, zanlının tahkikata etki etme ihtimaline karşı 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Savcı Cansu Lefkonuklu da, tahkikatın devam ettiğine dikkat çekerek, zanlının serbest kalması durumunda, tahkikata etki edebileceğini yineledi.

Avukat Hasan Esendağlı ise, tahkikat memuruna bazı sorular yöneltti, talep edilen 3 günlük ek tutukluluk talebine ise itiraz etmedi.

Yargıç Nuray Necdet de zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verdi.