Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, milletvekilliği aday adaylığı seçimi sıra belirleme kura çekiminde yaptığı konuşmada, UBP’nin ortaya koyduğu eserlerle ve yeni döneme ilişkin projeleriyle seçime hazırlandığını vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, hükümetin sağladığı istikrarın ülkeye hizmet olarak döndüğünü belirten Üstel, hedeflerinin bu istikrarı koruyarak yeni beş yılda yatırımları ve halkın hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.

UBP’nin bütün kadrolarıyla büyük bir emek ortaya koyduğunu ifade eden Üstel, aday adaylarına birlik çağrısı yaparak, 24 Ekim’in ardından hep birlikte 6 Aralık hedefi için çalışacaklarını belirtti.

“ Ülkenin mimarı Ulusal Birlik Partisi’dir”

UBP’nin geçmişten bugüne ülkeye kazandırdığı eserlere dikkat çeken Üstel, önceki genel başkanlardan devraldıkları hizmet bayrağını yeni yatırımlarla ileriye taşıdıklarını söyledi.

Ebediyete intikal eden eski genel başkanlara Allah’tan rahmet, hayatta olanlara ise sağlıklı ve uzun ömürler dileyen Üstel, tüm eski genel başkanların partiye ve ülkeye sundukları hizmetlere dikkat çekerek aynı hizmet anlayışını sürdürdüklerini, kendilerinden sonra göreve gelecek kadroların da bu yolda ilerleyeceğini ifade etti.

Partiye yapılan aday adaylığı başvurularının UBP’nin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Üstel, bütün aday adaylarına teşekkür etti. Yeni isimlerin katılımıyla partinin enerjisinin arttığını kaydeden Üstel, UBP’nin ülkenin geleceğinde söz sahibi olmaya devam edeceğini vurguladı.

“369 yasa, ortak emek, güçlü icraat”

Üçlü koalisyon hükümetinin sağladığı istikrar sayesinde önemli adımlar attıklarını belirten Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nden 369 yasa geçirdiklerini söyledi.

“Hükümet programına ne yazdıysak hepsini geçirdik, bitirdik. Fazlası var, eksiği yok” diyen Üstel, çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Bu başarıda bütün milletvekillerinin emeği bulunduğunu ifade eden Üstel; bakanlıkta, Meclis’te ve komitelerde görev yapan arkadaşlarının aynı sorumlulukla çalıştığını söyledi. Üstel, ortaya çıkan icraatlardaki payın bütün kadrolara ait olduğunun altını çizdi.

“İstikrarı koruyacak, yeni beş yılın projelerini tamamlayacağız”

Genel ve yerel seçimlerin birlikte yapılmasını istemelerinin gerekçesini de açıklayan Üstel, sağlanan istikrarın bozulmasını istemediklerini belirtti.

Önlerinde beş yıllık seçimsiz bir dönem hedeflediklerini söyleyen Üstel; halka verilen sözleri yerine getirmek, gençlerin ve kadınların beklentilerini karşılamak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri en üst düzeyde sürdürerek ülkeyi hedefledikleri noktaya taşımak için çalışacaklarını belirten Üstel, yeni kadroların enerjisiyle hizmet yolculuğuna devam edeceklerini söyledi.

“Önce 24 Ekim, ardından hep birlikte 6 Aralık”

Bütün aday adaylarına eşit mesafede olduğunu söyleyen Üstel, parti içindeki yarışın kardeşlik ve karşılıklı saygı içinde yürütülmesini istedi.

Aday adaylarına birbirlerini kırmadan ve üzmeden çalışmalarını sürdürmeleri çağrısında bulunan Üstel, 24 Ekim’den sonra bütün kadroların aynı hedef için çalışacağını vurguladı.

Üstel, konuşmasını, ”Durmak yok, yola devam.” diyerek, UBP’nin hizmet ve kararlılık mesajıyla tamamladı.