Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Irak’ın başkenti Bağdat’ta bugün başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılıyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tüm üye ve gözlemci ülkeler ile teşkilata bağlı kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen zirvede üst düzey temaslar sürüyor.

Zirvenin açılış bölümü, İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuşmasıyla başladı. Fidan konuşmasında, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan küresel krizlere, Müslümanların karşı karşıya kaldığı baskı ve haksızlıklara dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasının ardından Dışişleri Bakanları Konsey Başkanlığı görevini Irak Dışişleri Bakanı Ali Faleh Al-Zaidi’ye devretti.

Açılışta konuşan Irak Dışişleri Bakanı ve Irak Başbakanı da benzer konulara değinerek İslam dünyasındaki krizler ve haksızlıklara vurgu yaptı. İİT Zirvesi Başkanı sıfatıyla Gambiya Dışişleri Bakanı, İİT Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed’in hitaplarıyla açılış oturumu tamamlandı.

-Ertuğruloğlu Bağdat’ta temaslarını sürdürüyor

Zirve kapsamında çekilen aile fotoğrafında yer alan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ev sahibi Irak Dışişleri Bakanı’nın heyet başkanları onuruna verdiği resmî öğle yemeğine katılarak mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Öğleden sonraki oturumu üye ülkelerin heyet başkanlarının konuşmalarıyla devam eden İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı yarın da sürecek. Bağdat ziyaretinde Bakan Ertuğruloğlu’na Bakanlık bürokratları eşlik ediyor.