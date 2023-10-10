Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin, tam 48 yıldır ülkenin halkı aydınlatan güneşi olduğunu belirtti.

Üstel, yarım asra yaklaşan siyasal yaşamında, çağdaş, Atatürkçü, laik, yenilikçi ve vizyoner olma çizgisinden sapmadan, halktan aldığı güçle zaferden zafere koşan UBP’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilmiş tüm büyük reformların ve projelerin mimarı olmaya devam ettiğini de kaydetti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin 48. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin simgesi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ruhunun vücut bulduğu parti olan Ulusal Birlik Partisi’nin 11 Ekim 1975 yılında kurulmasının üzerinden tam 48 yıl geçtiğini kaydeden Üstel, şöyle devam etti:

“Bu ruhun kendine yüklemiş olduğu sorumluluk ve misyonla Kıbrıs Türk siyasal yaşamına adım atan partimiz, bu zorlu süreçte yokluklara mahkum edilmiş bir toplumun devlet sahibi bir halk olma yolculuğuna önderlik etme onurunun da sahibidir.”

-“Ulusal Birlik Partisi, halkımıza hizmet yolunda canla başla çalışıyor”

Yarım asra yaklaşan siyasal yaşamında, çağdaş, Atatürkçü, laik, yenilikçi ve vizyoner olma çizgisinden sapmadan, halktan aldığı güçle zaferden zafere koşan UBP’nin, KKTC’de gerçekleştirilmiş tüm büyük reformların ve projelerin mimarı olmaya devam ettiğini belirten Üstel, “Ulusal Birlik Partisi bugün aynı ruhla halkımıza hizmet yolunda canla başla çalışıyor” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin, tam 48 yıldır ülkenin halkı aydınlatan güneşi olduğunu vurgulayan Ünal Üstel, şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi, Anavatan Türkiye ile sevgiye, saygıya ve güvene dayalı ilişkilerin, Anadolu ile kurulan sarsılmaz gönül köprülerinin garantisidir.

Ulusal Birlik Partisi, Türkiye ile ortak şekilde savunduğumuz, iki devletli çözüm vizyonumuzun savunucusudur.

Ulusal Birlik Partisi, halkımızın ve devletimizin varlığının, egemenliğimizin, özgürlüğümüzün, adadaki ve mavi vatanımızdaki hak ve çıkarlarımızın koruyucusudur.

Ulusal Birlik Partisi, halkımızın refah ve mutluluğunun, demokratik ve sosyal kazanımlarının teminatıdır.”

“Ulusal Birlik Partililer olarak, biz bir ve birlikte olduğumuz sürece, güçlü olmaya devam edeceğiz” diyen Üstel, “Biz güçlü olduğumuz sürece, Kıbrıs Türk halkı da birlik içinde ve güçlü biçimde çok daha güzel bir geleceğe olan yolculuğuna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi’nin 48’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Üstel, “Partimizin kuruluşunda görev alan tüm kurucularımıza, eski genel başkanlarımıza ve partimizi güçlü kılan siz sevgili üyelerimize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, aramızdan ayrılan büyüklerimizin ve kardeşlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum” dedi.