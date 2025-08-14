“KKTC sınırları içerisinde tespit edilen Suriye uyruklu 13 yaşındaki M.A, Polis Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Sosyal Hizmetler Dairesi gözetiminde Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi’ne yerleştirildi, gerekli sosyal hizmet destekleri sağlanarak koruma altına alındı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, Güney Kıbrıs'ta 6 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan ve KKTC sınırları içerisinde tespit edilen Suriye uyruklu 13 yaşındaki M.A’nın, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’deki ailesine güvenli bir şekilde ulaştırılacağını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Suriye uyruklu 13 yaşındaki M.A’nın, Polis Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Sosyal Hizmetler Dairesi gözetiminde Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi’ne yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık durumu iyi olan M.A’nın kurum tarafından gerekli sosyal hizmet destekleri sağlanarak koruma altına alındığı kaydedildi.

“Çocuğun ailesinin Türkiye'de olduğu tespit edilmiş olup, ilgili kişilerle iletişim kurulmuştur. Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından, M.A.’nın Türkiye’deki ailesine güvenli bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, konunun KKTC makamları tarafından yakından takip edildiğini, sürecin uluslararası çocuk hakları ve koruma ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.