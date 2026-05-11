Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefetin Cumhuriyet Meclisi’nde dile getirdiği “erken seçim” çağrısına, “Seçime daha zaman var. Zamanı geldiğinde seçim yapılacak” diyerek yanıt verdi.

Üstel, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan yeni protokol kapsamında ülkede yapılacak çok iş olduğunu da kaydetti.

Başbakan Üstel, Meclis’te muhalefet milletvekillerini yanıtladı.

Ana Muhalefet lideri, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin 62’nci madde tahtında söz alarak ekonomide sıkıntı yaşadığını ifade ettiğini anımsatan Üstel, “Hükümet, ekonomimizin zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldı.” dedi.

Rusya-Ukrayna, İsrail-Gazze, İran- İsrail ve ABD savaşı nedeniyle bölgede yaşanan gerginliğe işaret eden Başbakan, vatandaşların alım gücünü korumak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Dünyada ekonomik sıkıntı yaşandığını belirten Üstel, “Hükümet, ekonomik istikrarı sağlamak için her türlü çareyi üretti, önlemlerini aldı.” şeklinde konuştu.

Alım gücünün asgari ücrette de kamuda da düşürülmediğini vurgulayan Üstel, asgari ücreti yaklaşık 9 kat, ortaokul, lise ve üniversite mezunu olanların maaşlarını ise 11 kat artırdıklarını söyledi.

Üstel, 2022-2026 yılları arasında çalışan sayısının yüzde 30 artışla 170 bine ulaştığını dile getirdi. Son 4 yılda kapanan işletme sayısı bin 640 iken, yeni açılan işletme sayısının 10 bin 700 olduğunu söyleyen Başbakan Üstel, “Ekonomi küçüldü mü? Büyüdü mü? Rakamlar ortada. Ülkede enflasyon yok mu, var. Dünyada da var. Biz hem Türk Lirası hem de döviz bazında alım gücünü koruduk” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mali disiplin ve ekonomik tedbirlerle vatandaşın alım gücünü koruyacaklarını dile getirdi.

Başbakan, Ana Muhalefetin ekonomiyle ilgili çizdiği tablonun gerçek olmadığını da kaydetti.

Seçim konusunda da konuşan Başbakan Üstel, “Acele etmeyin. Erken seçim günü geldiğinde yapılır. Bu telaşınız, aceleniz nedir? Seçime daha zaman var” diyerek, erken seçimle ilgili konuşmanın da günü geldiğinde Ana Muhalefet Başkanı ile yapılacağını söyledi.

KKTC ile Türkiye arasında imzalanan mali iş birliği protokolüne de işaret eden Başbakan Üstel, “Bu protokolle gerçekleştireceğimiz çok projelerimiz vardır.” diye konuştu.

Üstel, Göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 70 milyarlık bir kaynağı TC ile yapılan protokollerle ülkeye getirdiklerini söyledi.

Türkiye’ye giriş yasaklarıyla ilgili de konuşan Üstel, bunun siyasi malzeme yapılmasını doğru bulmadığını belirtti. Hükümetin bu konudaki soruları cevapladığını kaydeden Başbakan Üstel, konunun Türkiye’de en üst makamlarda da dile getirildiğini söyledi.

Üstel, “Gelen listeyi ben bir yerlere gitmeden biliyordum. Ben çıkıp açıklamadım. Daha arkada insanımız var. Onları telaşa sürüklemeyelim. Türkiye kendi iç düzenlemelerinde uygun gördüklerine izin verdi. Günü geldiğinde uygun göreceklerine bu istemediğimiz yasağı kaldıracaklarını düşünüyorum.” dedi.

-İncirli

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Maliye Bakanı’na ve Başbakan’a yanıt vererek, “CTP hedefleriyle, stratejileriyle hazırlığıyla çalışmalarını tamamladı” dedi.

Başbakan’ın “seçim için acele etmeyin” sözüne işaret eden İncirli, CTP’nin stratejilerini açıklamak için acele etmediklerini kaydetti. İncirli, “Günü, saati geldiğinde halkla bunları paylaşacağız” diyerek CTP’nin hafta sonu çalıştayını tamamladığını anımsattı.

Maliye Bakanı Berova ekonomi için özel bir reçete isterse, ona bu yardımı yapmaya hazır olduklarını da dile getiren İncirli, “Bu sorunlar kelime oyunlarıyla çözülebilecek zamanı aştı. Rakamlar yalan söylemez. Hakikatten kaçamayız. İç görü önemli. Sizleri içgörülü olmaya ve sağlıklı düşünmeye çağırıyorum” diye konuştu.

2026’nın kaybedildiğini söyleyen İncirli, “2027’nin kaybedilmemesi için ne yapılması gerektiğini söyledik. Siz seçim tarihi verin, gerisini de merak etmeyin” dedi.

Yerinden söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İncirli’ye komitede görüşülen kredi garanti fonuyla alakalı yasa tasarına ret oyu verilmesini söyleyip söylemediğini sordu.

İncirli, hükümete zerre güvenleri olmadığını kaydederek, “Bundan sonra bir işi doğru yapacağınıza dair bir inancımız yoktur. Düşünce ve hedef doğru olsa da sizin bunları gerçekleştirebilecek kapasitede olmadığınızı düşünüyoruz” dedi.